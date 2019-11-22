摩根大通朱海斌：中國或是下一個出現零利率的國家

摩根大通中國首席經濟學家朱海斌指出，考慮到現有債務的償付負擔已經擠出了新增信貸的有效需求，中國有可能成為下一個零利率的國家。

《經濟日報》今日報道，朱海斌11月15日出席復旦大學經濟學院舉辦的學術沙龍。據報道，朱海斌認為，世界上的主要高債務發達國家中，政策利率都在下降，除了中國，都出現過零利率。

他指出，中國企業債務現有的償付負擔太高，擠出了新增信貸的有效需求。因此，他預測中國有可能成為下一個零利率的國家。

貿易摩擦對中國經濟的影響並沒有外界報道的那麼大。（新華社）

朱海斌還預測，從中長期看，人民幣匯率將處在温和貶值的通道上。儘管如此，他認為中國出現大面積債務危機和經濟衰退的可能性並不大。

朱海斌測算，雖然中國總債務很高，大概為名義GDP的2.6至2.7倍，但外債水平只佔10%至15%。根據國際貨幣基金組織（IMF）給出的參考標準，中國目前3萬億美元的外匯存底也完全足夠應對潛在的危機。

他指出，IMF建議的中國外匯存底底線在2.2至2.3萬億美元之間，而1至1.5倍是合理的水平。雖然目前這個數字有所下行，正好處在合理區間，朱海斌認為，所以從這個邏輯上來講，中國基本不可能出現像亞洲金融危機一樣的情形。