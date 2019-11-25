火幣科技曾瀉近兩成 人行加大監管防控力度打擊虛擬貨幣交易

人民幣銀行海總部明言加大監管防控力度，打擊虛擬貨幣交易，中港相關「貨幣概念股」俱跌。其中，本港上市的火幣科技（1611）急瀉，一度挫近兩成，最新報5元，跌0.62元或11%，成交額772萬元。計及今早跌勢，該股已連跌3日。

另一隻具有虛擬貨幣概念的雄岸科技（1647），最新報0.63元，跌26.7%；BC集團（863）跌2.6%，最新報7.94元。

人行上海總部上周五（22日）表示，在2017年集中清理整治虛擬貨幣交易平台後，當局近日發現，虛擬貨幣炒作有抬頭跡象。因此，上海市金融穩定聯席會議辦公室、人行上海總部決定將對轄內虛擬貨幣業務活動進行持續監測，一經發現立即處置，提醒投資者應注意不要將區塊鏈技術和虛擬貨幣混同，謹防上當受騙。

當局又指，近年來，與虛擬貨幣相關的炒作（如ICO、IFO、IEO、IMO和STO等）花樣翻新、投機盛行，價格暴漲暴跌，風險快速聚集。相關融資主體通過違規發售、流通代幣，向投資者籌集資金或比特幣、乙太坊等虛擬貨幣，其本質上屬於未經批准非法公開融資行為，涉嫌非法發售代幣票券、非法發行證券以及非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪，嚴重擾亂經濟金融秩序。