歐舒丹中期純利急增近2.7倍　不派息　港成唯一收入倒退地區

護理品品牌歐舒丹（0973）公布中期業績，截至今年9月底止，股東應佔溢利錄得2,499.2萬（歐元，下同），按年大幅增長2.67倍；每股盈利0.017元，不派中期息。

期內，收入錄得7.27億元，按報告匯率按年增長22.1%；毛利按年上升20.3%至5.9億元；惟毛利率按年下跌1.2個百分點至81.2%；整體同店銷售增長為1.7%；集團期內增加21間自營店，主要來自L'Occitane en Provence。

集團指，期內所有品牌及所有主要地區錄得良好增長，主要渠道亦錄得增長，其中零售、網上商城、網上合作夥伴及批發銷售作出重要貢獻。

以地區分布，英國為增長最快的市場，增幅逾2倍，主要來自ELEMIS的貢獻。 撇除ELEMIS，以英國當地貨幣計算的增長率為10.8%。

香港社會動盪影響人流消費

值得留意的是，香港分部為集團期內唯一錄得收入倒退的地區業務，期內收入按固定匯率錄得倒退5.6%，按報告匯率則跌0.2%，錄得5,830萬元。

歐舒丹認為社會動盪嚴重影響人流及消費情緒。（資料圖片）

集團於業績報告指，持續的社會動盪嚴重影響人流及消費情緒，導致零售銷售下滑。然而，零售銷售下滑被香港其他地方的旅遊零售銷售增長所抵銷，尤其於內地及韓國。