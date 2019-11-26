科技股集體發力　美股再創收市新高

納指與標普500指數創收市新高，標普500指數升0.8％至3133.64點，納指升1.3％至8632.49點，也是歷史上首次突破8600大關。道瓊斯工業平均指數收升190.85點，漲幅0.5％，報28066.47點，距離歷史高點僅差25點。

科技板塊成為標普500指數中表現最好的板塊，上漲1.4％。英偉達以4.9％的漲幅領跑科技板塊。英特爾以2.1％的漲幅領漲道指。蘋果股價上漲了1.8％，亞馬遜漲了1.6%。

美股走勢與國際貿易局勢有一定關係。（新華社）

數宗大額併購交易消息得到確認，令市場情緒振奮。

券商巨頭嘉信理財（Charles Schwab）11月25日證實，公司將以260億美元收購另一美國證券企業德美利證券（TD Ameritrade）。合併後的實體將管理超過5萬億美元的客戶資產，併為2400萬個客戶帳戶提供服務。嘉信理財首席執行官表示：「我們共同致力於通過低成本，優質的服務和技術相結合，為投資者和顧問打破障礙。」德美利證券通過衍生品交易公司芝加哥交易所集團（CME Group）提供比特幣期貨交易，該公司還是加密貨幣衍生品交易所ErisX的投資者。

LVMH已達成以162億美元現金收購珠寶零售商蒂芙尼的協議，收購價格合每股135美元。預計併購交易將在2020年中期完成。

諾華製藥同意以97億美元收購美國生物醫藥公司麥迪遜醫藥。eBay以40.5億美元向Viagogo出售旗下票務網站Stubhub。

市場同時還在密切關注國際貿易關係的進展。

最近以來，有關貿易協議前景的樂觀預期推動了美股攀升，主要股指屢創新高。11月迄今，道指與標普500指數分別上漲了3.4%和2.9%，納指上漲了3.4%。