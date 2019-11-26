【中美貿易戰】《環球時報》﹕雙方就削減已加徵關稅等達基本共識

撰文：張偉倫
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內地傳媒就中美經貿協議傳出利好消息。據《環球時報》於《Twitter》內發推文，引述專家指出中美雙方就首階段經貿易協議，已達成廣泛基本共識，包括撤回宣布加徵的關稅。
《環球時報》指出目雙方將會削減的已向對方徵收的關稅，惟未確定削減關稅規模。
此外《新華社》報道，國務院副總理﹑中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴，與美國貿易代表萊特希﹑財政部長姆努欽通電話；又指出雙方就解決彼此核心關切議題進行討論，便可以就相關問題達到共識，並同意就第一階段協議餘下事項保持溝通。
China and the US have basically reached broad consensus on a phase one trade deal, including the removal of #tariffs, though some differences remain over how much tariffs should be rolled back: experts close to the talks #TradeWar https://t.co/RsYa6hOGQK pic.twitter.com/ASAlD1AAOr— Global Times (@globaltimesnews) 2019年11月26日