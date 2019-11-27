中國銀保監會：繼續拆解影子銀行　遏制房地產泡沫化傾向

全球經濟政治格局的深度調整顯着增加了中國經濟金融發展的挑戰，而近年來持續推進的金融嚴監管也令金融體系長期積累的深層次矛盾不斷暴露。

中國證券網報道，日前中國人民銀行黨委書記、銀保監會主席郭樹清在人民銀行南昌中支主持召開「深化金融改革、服務實體經濟發展」座談會上表示，金融系統紮實做好「六穩」工作，齊心協力打好防範化解金融風險攻堅戰，取得了實質性進展。主要表現在以下方面：

一是精準處理不法金融機構和金融集團，依法有序矯正各種違法違規行為；二是有序處置影子銀行風險，大幅降低交叉金融業務規模；三是堅決打擊非法集資、非法吸收存款等非法金融活動，持續開展互聯網金融風險專項整治；

四是在支持經濟結構調整的過程中，加大力度暴露和處置不良貸款，有效防範傳統的信用風險；五是努力穩定經濟總體和各主要部門的槓桿率，重點降低中國國有企業負債率水平；六是在堅決遏制增量的同時，穩步化解地方政府隱性債務存量風險；

七是進一步抑制房地產金融化、泡沫化，穩定房價、地價和預期；八是積極支持中小銀行深化改革防範風險，鼓勵多渠道補充資本；九是穩妥應對外部衝擊，維護人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

中國金融嚴監管趨勢還將持續。（視覺中國）

郭樹清表示，當前及未來一段時期，要加大對中國國內外金融形勢的分析研判，不斷增強服務實體經濟能力，深化金融供給側結構性改革，平衡好穩增長和防風險的關係，堅決守住不發生系統性金融風險的底線，推動金融業持續健康發展。

媒體評論稱，由於對威脅金融穩定的重點領域風險及時「拆彈」並持續推動監管改革，中國的金融風險已由前幾年的快速積累逐漸轉向高位緩釋，金融風險總體收斂。

然而，由於中國經濟運行周期性、結構性問題仍存，金融風險正呈現出新的特點和演進趨勢。中國央行在最新發布的報告中指出，考慮到重點領域風險仍高，重點機構和各類非法金融活動的存量風險突出等，未來將採取有效處置高風險金融機構風險、持續清理整頓金融秩序等多種措施。