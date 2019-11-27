【收市總結】阿里巴巴續成焦點　成交逾百億元　港股則窄幅上落

港股投資者今日將焦點仍集中於阿里巴巴（9988），成交額再度逾百億元。相比之下，港股表現較為呆滯，只在26900點附近上落，反映出目前大市並無明顯方向。

恒生指數收市報26954點，升40點；國企指數收市報10620點，升2點，成交額為757.19億元。

阿里及美團同創新高

阿里巴巴今日曾創新高，高見195.3元，收市報193.2元，升3%。據中央結算各系統的持倉紀錄，就阿里巴巴持股量為47.5億股，而該公司在港發行新股為5億股，即有42億股股份轉倉到香港。

另一隻科技股美團點評（3690），今日同樣創新高，收市報104.2元，升3.4%。

騰訊控股（0700）則逆市低收，收市報335元，跌0.2%。

出口股紛紛高收

出口股今日普遍上揚，創科實業（0669）升2.6%，收市報62.1元，萬洲國際（0288）升2.5%，收市報8.36元，瑞聲科技（2018）升2.1%，收市報54.8元。

地產股今日亦造好，獲摩根士丹利唱好的領展房產基金（0823），升1.8%，收市報81.15元，新世界發展（0017）升1.2%，收市報10.48元，長實集團（1113）升0.9%，收市報52.9元。

高盛唱好港鐵

至於獲高盛唱好的港鐵公司（0066），今日勁升3.8%，為表現最佳藍籌股，收市報45元。