【收市總結】人權法案已簽　港股全日低開低收　跌60點收市

今日為期指算日，港股低開低走。美國總統特朗普簽署《香港人權及民主法案》，惹來中央政府及港府批評，大市今日低開190點。縱使一度由跌轉升，惟最終仍要低收，26900點再次失守。

恒生指數收市報26893點，跌60點；國企指數收市報10561點，跌58點，成交額為761.78億元。

科技股今日繼續成為投資者焦點，阿里巴巴（9988）自周二掛牌後，股價持續攀升，今日再創新高，高見204.2元，收市報204元，升5.6%，成交額為83.69億元。美團點評（3690）同樣再創新高，收市報106.5元，升2.2%。至於騰訊控股（0700）收市報338元，升0.9%。

手機設備股同樣高收，舜宇光學（2382）更成為今日表現最佳的藍籌股，收市報131.6元，升4.2%，瑞聲科技（2018）升2.6%，收市報56.2元。

聯通股價跌至近10年低位

地產股亦上揚，信和置業（0083）升1.2%，收市報11.86元，長實集團（1113）升0.6%，收市報53.2元。

不過內地推出用戶可以攜帶手機號碼轉換其他電訊商，拖累中資電訊股表現，其中中國聯通（0762）跌2.7%，收市報6.9元，為近10年來新低，中國移動（0941）險守60元，收市報60.3元，跌1.6%，中國電信（0728）跌0.6%，收市報3.03元。

歌禮全日跌25%

醫藥股方面，內地公司新一批納入醫保藥品名單。歌禮製藥（1672）跌25%，收市報3.42元；中國生物製藥（1177）跌0.6%。