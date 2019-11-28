TrendForce研究：蘋果第4季手機產量超華為

《路透》報道，市場研究機構TrendForce今日發表報告，受惠新型號手機持續熱銷，預期第四季蘋果旗下智能手機產量將超越華為，成為全球市佔率排行第二的品牌，而三星則繼續穩佔龍頭位置。

報告稱，在節慶補貨需求帶動下，今年第三季智慧型手機品牌廠產量按季增長9.2%，至3.75億部。前六大品牌依次為三星、華為、蘋果、OPPO、小米（1810）及Vivo，合計佔全球約78%份額。

TrendForce表示，預期第四季智慧型手機品牌廠在成品庫存控制較嚴謹，加上5G產品面市，或影響明年首季需求，料品牌廠第四季的生產規劃將偏向保守，料生產總量少於3.7億部，較第三季略為衰退。

華為仍未從美國實體清單中「除名」

TrendForce又指，華為仍未能從美國實體清單中解套，影響新機在海外市場的拓展，但禁令發布前已上市的舊機款，仍可正常發售，料第四季生產總量為5,500萬部，按季減少18.5%，市佔率由第三季18%降至第四季14.9%。

美國政府自5月將華為列入實體黑名單，影響新機在海外市場的拓展

相反，蘋果擺脫銷售淡季的陰霾，第三季生產量4,670萬部，按季增幅高達42%，為本季之冠。展望第四季，受惠新機持續熱銷，生產總量將增至約6,900萬部的高峰，市佔率料升至18.7%，將取代華為成為第二大市佔率品牌。