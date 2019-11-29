12月1日起　八達通提升儲值及交易限額至3000元

手機支付方法日新月異，為提升競爭力，各間企業都不斷提升競爭力。其中，八達通卡公司宣佈，為迎合客戶需要，12月1日起所有八達通的儲值限額，可增加至3,000 元；同時客戶於指定零售商，交易金額亦可達港幣3,000元。

另外，新發出的八達通產品，包括租用版八達通、銷售版八達通、銀行聯營八達通、Smart Octopus 及八達通流動電話卡，其儲值限額為3,000元；而持有於今年10月1日之前發出的Smart Octopus及於今年12月1日之前所發出的八達通產品客戶，需透過八達通App，或於任何一個八達通服務站，即可將其八達通產品儲值限額，由1,000元提升至3,000元。

客戶可自行決定其增值金額

同時12月1日起，客戶於30多個八達通商戶旗下超過3,200個零售點消費，包括SOGO、百佳、惠康、屈臣氏、7 Eleven 及萬寧等，每次交易金額亦可增至3,000 元。

八達通行政總裁張耀堂表示，八達通由最初通用於公共交通工具上的快捷電子收費系統，其支付範圍現已廣泛地擴展至零售，覆蓋不同的消費層面，故此，集團相應提升八達通的儲值限額及交易金額，以滿足客戶與日俱增的消費需要。

他重申，客戶絕對可以自行決定其增值金額，安心享受無拘無束、簡便快捷及流暢的電子支付體驗。