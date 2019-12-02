人民銀行主管媒體發文：中國經濟在挑戰中前行

中國2019年工業生產持續放緩，工業企業利潤、工業增加值、製造業PMI等指標均顯示出工業企業運行面臨較大壓力。消費對經濟增長的貢獻率依舊最大，前三季度為60.5%，但比上年同期降低了17.5個百分點。

中國經濟展現足夠韌性。（新華社）

人民銀行旗下媒體《金融時報》報道，2019年以來，中國穩步實現穩增長目標，前三季度GDP增速為6.2%，守住了增長底線。在挑戰中前行，中國經濟更顯彈性和韌性。在需求端，面對中美貿易摩擦等因素，進出口數據表現良好，消費一如既往發揮了「壓艙石」作用，房地產投資持續高位運行，基建投資逐步回暖；在供給端，供給側結構性改革持續推進，新舊動能轉換提速，服務業加快成長。

民生銀行研究院宏觀分析師王靜文表示，2019年全年中國經濟增速預計為6.2%，2020年，中國GDP增速或小幅放緩至6%左右。穩增長仍是政策主線，逆周期調節力度將繼續加大。

積極因素正在聚集

文章指出，進入12月份，面臨年終盤點，2019年GDP表現如何，2020年又將形成怎樣的走勢，成為社會普遍關心的話題。日前，中國人民大學副校長劉元春表示，在全球經濟全面回落的環境中，中國經濟彈性、韌性顯現，預計2019年全年GDP增速為6.1%。對於2020年中國經濟走向，劉元春的預期是「逆風持續、利好凸顯」。他認為，6%的經濟增速不是分界線，經濟發展質量比速度更為重要。未來制度紅利的釋放、逆周期政策加碼以及中國經濟彈性、韌性強化，決定了2020年中國經濟放緩的幅度會收窄，不必過度悲觀。

「今年下半年以來，經濟增長中的積極因素正在不斷聚集。」王靜文也持有樂觀態度，他表示，外需制約減輕、基建投資託底以及減税降費等對工業生產形成一定支撐；專項債發行節奏加快以及提前下達2020年專項債額度將繼續推升基建投資增速；促消費政策以及減税降費等將支持消費增長。

中國銀行研究院近日發佈的《2020年度經濟金融展望報告》（簡稱《展望報告》）預計，2019年全年經濟增長在6.1%左右，對2020年中國經濟的總體判斷為「謹慎樂觀」。樂觀之處在於，一是全球貨幣政策寬鬆，國際資本流入增多，有助於改善流動性和企業融資；二是汽車消費回穩，新消費持續發力，消費的基礎性作用將進一步夯實。

工業或將繼續承壓

2019年工業生產持續放緩，工業企業利潤、工業增加值、製造業PMI等指標均顯示出工業企業運行面臨較大壓力。中國國家統計局數據顯示，1至10月份，中國全國規模以上工業企業實現利潤總額按年下降2.9%。其中，10月份，規模以上工業企業實現利潤總額按年降幅達9.9%，降幅比9月份擴大4.6個百分點。統計局表示，這主要是受工業品出廠價格降幅擴大、生產銷售增長放緩等因素影響。11月份，製造業PMI為50.2%，比上月上升0.9個百分點，重回擴張區間。但前11個月，製造業PMI有8個月處於榮枯線以下。

10月份，規模以上工業增加值按年實際增長4.7%，比9月份回落1.1個百分點。王靜文表示，預計2019年工業增加值累計按年增速為5.5%，按年回落0.7個百分點；2020年工業生產温和承壓，全年工業增加值累計按年增速為5.2%。《展望報告》則預計，2020年，規模以上工業增加值增長5.3%左右。

提升製造業發展質量，必然要解決當前以製造業為主體的實體經濟部門利潤率相對較低這一困局。近日，中國人民大學發佈的《中國宏觀經濟報告（2019—2020）》（以下簡稱《報告》）提到，首先，要使製造業企業以及具備發展前景的創新型中小企業切實獲得降低實體經濟利率水平的好處。其次，要高度重視「結構性減税」的重要性和緊迫性，要儘早制定針對特定產業、特定領域製造業部門以及創新型中小微企業的特殊減税政策。

三大需求繼續保持平穩增長

2019年，消費對經濟增長的貢獻率依舊最大，前三季度為60.5%，但比上年同期降低了17.5個百分點。1至10月，社會消費品零售總額按年增長8.1%，較2018年同期回落1.2個百分點。王靜文表示，這主要是受到汽車類消費拖累、國際油價下調以及房地產市場趨弱等影響。預計2019年全年社會消費品零售總額增長8.2%，2020年消費增速回升至8.5%左右。

對於進一步擴大消費，《報告》認為，一是轉變增長方式，增強消費對經濟增長的基礎性作用；二是穩增長為擴大消費提供有力支撐；三是提高居民收入，改善居民資產負債表；四是降低房貸對消費的擠出效應；五是深化供給側結構性改革，提高供給質量；六是改善消費環境，提升居民消費意願。

2019年前10個月，固定資產投資累計增長5.2%。其中，基建投資在專項債發力下企穩回升；房地產投資始終保持高位增長；1至10月製造業投資累計增長2.6%，較上年同期大幅放緩6.5個百分點，成為主要拖累因素。王靜文預計，2020年，固定資產投資增速或小幅回升至5.5%左右。其中，基建投資是主要支撐，增速上升至8%；製造業投資有望低位反彈，增速在6%左右；房地產開發投資下行至5%左右。

外貿運行方面，考慮到中美貿易摩擦、貿易多元化推進以及國內需求結構調整等因素，王靜文預計，2020年出口增速反彈至2%，較2019年出現好轉；進口按年下降2%。