歐洲6國「以物易物」機制　與伊朗進行貿易

分析稱， INSTEX機制有擴大體積與能量的前景，顯示出歐洲國家對美國的抗衡。

據英國《衛報》當地時間12月1日報道，除英法德之外，又有6個歐洲國家加入旨在繞開美國對伊朗制裁的「貿易往來支持工具」（INSTEX） 機制，維護歐洲和伊朗的合法貿易。

報道稱，英法德三國日前發表聯合聲明，稱作為INSTEX結算機制的創始國，歡迎比利時、丹麥、芬蘭、荷蘭、挪威和瑞典加入這一結算機制。該機制結算不使用美元，而是通過「以物易物」的模式，讓伊朗繼續出售石油並進口其他產品或服務。英法德在聯合聲明中表示，新國家的加入表明了歐洲推動與伊朗合法貿易以及維護伊核協議的決心。他們要求伊朗完全遵守伊核協議。

英國、法國和德國2019年1月宣布成立INSTEX機制，但截至目前，相關國家尚未通過這一系統進行交易。與此同時，因為不滿歐洲國家未能保護德黑蘭的利益，伊朗2019年5月以來已先後分三個階段中止履行伊核協議部分條款。

伊朗新聞電視台12月1日稱，伊朗方面表示，希望新國家加入能為INSTEX機制注入活力，使其向正式運營更進一步。伊朗副外長表示，INSTEX能夠覆蓋伊朗20%的對外經貿往來。他希望這一比例未來能夠繼續提高。