特朗普再敦促聯儲局減息　瑞銀料明年美國再減息3次

特朗普一再敦促美聯儲將指標利率降至零以下。稱歐洲和其他地區實施的負利率給它們帶來了競爭優勢。

《路透》周一1（2日）報道，美國總統特朗普（Donald Trump）12月2日敦促美聯儲（FED）採取行動，以防止一些國家通過貨幣貶值在經濟上佔美國的便宜。

特朗普已多次表達了對美聯儲利率政策的不滿。（VCG）

特朗普發表推文《Twitter》稱，「聯儲局也應該採取類似行動，讓這些國家，不在少數，不再因美元強勢佔便宜。」

然而，美聯儲的政策制定者一直不願步全球其它主要央行的後塵，嘗試非正統政策舉措。美聯儲利率制定委員會將於12月10日至11日召開政策會議。

11月20日公布的10月29日至30日會議紀要顯示，在年內第三次降息後，大多數與會委員認為，貨幣政策將被調整到適中狀態，為經濟温和增長、就業市場保持強勁，通脹穩定的經濟前景提供支撐。與會委員可能會轉而採取觀望態度，以決定未來幾個月經濟是否需要更多刺激措施。

據CME美聯儲觀察最新數據顯示，美聯儲12月維持當前利率1.5%至1.75%的概率為97.8%，加息25個基點的概率為2.2%。

此外，瑞銀在近日發佈的最新報告中預計，繼2019年三次降息後，美聯儲在2020年上半年將再降息三次。瑞銀判斷美聯儲最早將於2020年1月29日再度降息。