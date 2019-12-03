星美﹕管理層料小部分已停業影院　將恢復經營

自去年9月3日起停牌的星美集團（0198），於公告談及目前公司多項處理事宜的最新情況。截至今年11月30日，在內地經營336家影院，經營情況大致與上季相若，管理層預期小部分已暫時停業的影院，於不久將來恢復營業。由於公司未能向電影供應商支付若干版權費，經管理層積極與主要供應商磋商，已達成付款共識及維持新片供應。

公司又指出，就有關若干附屬公司的股權變動一事。在今年3月時，當時執行董事已獲若干相關中國附屬公司管理層口頭告知，股份轉讓實際上作為公司獲提供若干用以盤活影院業務的額外融資的擔保。彼等認為屬中國一般融資安排，故認為並非屬於須向董事會呈報的異常重大事宜。就如早前的公告指出，公司已委聘中國法律顧問進行獨立調查，以核實其中國附屬公司的股權，且正就此尋求法律意見。

公司亦指出遭到入稟清盤最新情況。公司指出，在今年8月12日，高等法院進行聆訊，指出電視廣播（0511）可以作為替代呈請人，且電視廣播提出的呈請聆訊將定於今年11月4日或其後之日期。星美指出會適時作進一步公告，提供該事項的任何重大進展的最新資料。

仍與債權人商討以股代債

公司又指出，在10月29日的公告，已指出北京華觀鼎成文化發展，要求法院對公司的全資付屬公司星美國際影院頒令清盤，有關聆訊會在本月18日在高等法院進行。

公司又指出，在今年9月11日的公告，已指出就出售成都潤運文化傳播，及其他位於內地的影院全部權益，與星美文化旅遊達成諒解備忘錄。目前雙方仍未就有關出售事宜達成正式協定，會在適當時候作進一步公告。

公司又指出，目前就有關將部份債務轉化為股權，現時仍與債權人及貸款人進行磋商，並無訂立或協定。

至於有關在深圳交易所發行10億元人民幣的計劃，目前仍未收到中證監的最新消息。