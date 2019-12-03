人民幣在岸及離岸價走勢各異　前者回落至7.04以下

美匯指數走弱跌破98關口，人民幣中間價報7.0223，上調39點子。

不過在岸及離岸價走勢個別發展。在岸價今早曾高見7.0341，其後轉弱，最新報7.0402，跌9點子；離岸價曾高見7.0354，最新報7.0395，升41點子。

有分析人士指出，匯率穩定有助於穩定資本市場情緒，避免順周期「羊群效應」，進而防範各類資本市場波動疊加共振，引發、放大潛在金融風險。同時穩匯率有助降低市場風險偏好，增大市場主體對A股的市場配置。另一方面，隨着對外開放的推進，穩定的匯率增強了外部資金進入A股市場的信心，進而對A股市場形成支撐。

就近期來看，在岸、離岸人民幣匯率繼續在7元關口附近波動。中國銀行業協會研究部副調研員王麗娟表示，近期離岸人民幣的主要特徵表現為，離岸人民幣與在岸人民幣的價格基本趨同，價差逐步縮小，且兩者價格時有高低，離岸人民幣匯率不再單純的低於在岸人民幣匯率，表明市場上人民幣匯率的貶值預期已顯著收斂。

外資連續12個月增持中國債券

另外，中國外匯交易中心昨日公布上年月銀行間債券市場境外業務運行情況。期內境外機構投資者共達成交易5,670億元（人民幣‧下同），交易量按月上升5%，按年增長127%，佔同期現券市場總成交量的3%。其中，淨買入988億元，按月激增96.42%；通過結算代理模式達成1,914億元，淨買入871億元；通過債券通模式達成3,756億元，淨買入117億元。

中國境外機構自2018年12月份以來已經連續12個月增持中國債券。2019年前10個月，境外投資者在銀行間債券市場，共達成交易突破4萬億元關口，創下歷史新高；新進入銀行間債券市場的境外機構投資者數量超過1,000家，進場機構數量接近之前10餘年總和。