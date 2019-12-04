貿易戰前景又添陰霾　人民幣中間價下調159點　離岸價曾低見7.08

人民幣中間價報7.0382，下調159點。上一交易日中間價報7.0223。

人民幣離岸價曾低見7.0817，最新報7.0738，跌41點子；在岸價曾低見7.0757，最新報7.068，跌67點子。

受到外部因素影響，2019年以來人民幣匯率走勢備受市場關注。

12月3日，美國總統特朗普（Donald Trump）在倫敦對媒體表示，並不急於解決全球範圍內的貿易紛爭問題，2020年大選之後可能是解決這些問題的良機。

在此之前，特朗普於12月3日宣布對拉美國家巴西和阿根廷重新開徵鋼材關税，此後又威脅對法國進行貿易報復，並且將其他一些歐洲國家也列入了高風險調查名單，這使得此前一度樂觀的全球貿易環境預期急轉直下。

值得關注的是，穩定的匯率對中國資本市場意義重大。

有分析人士對中國媒體《證券日報》指出，匯率穩定有助於穩定資本市場情緒，避免順周期「羊群效應」，進而防範各類資本市場波動疊加共振，引發、放大潛在金融風險。並且，穩匯率一方面有助於降低市場風險偏好，增大市場主體對A股的市場配置，另一方面，隨着對外開放的推進，穩定的匯率增強了外部資金進入A股市場的信心，進而對A股市場形成支撐。

就近期來看，在岸、離岸人民幣匯率繼續在7元關口附近波動。中國銀行業協會研究部副調研員王麗娟在接受《證券日報》採訪時表示，近期離岸人民幣的主要特徵表現為，離岸人民幣與在岸人民幣的價格基本趨同，價差逐步縮小，且兩者價格時有高低，離岸人民幣匯率不再單純的低於在岸人民幣匯率，表明市場上人民幣匯率的貶值預期已顯著收斂。