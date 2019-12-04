11月香港PMI報38.5　私營機構經濟景氣程度為沙士以來新低

香港經濟前景極為嚴峻。調查機構IHS Markit公布11月本港採購經理指數（PMI），按月0.8至38.5，私營機構經濟景氣度下滑至2003年4月沙士爆發以來最低水平。今年10月及11月平均PMI為38.9，反映經濟步入逾21年，有調查以來最差的季度。

調查又顯示，業務活動量跌幅為有調查以來最高，新增銷售額則以11年以來的最大跌幅。隨著企業繼續削減投入品採購及庫存規模，就業職位亦因應積壓工作量銳減而收縮。因此經營信心仍然處於該項調查自2012年開展以來，最低水平之一。

受訪者指出，政治動盪對企業運作續造成干擾，11月業務活動量以歷來最大跌幅收縮。

從內地新接訂單量連跌19個月

第4季度中段，市場對港製商品與服務的整體需求進一步惡化，其中新業務量以2008年11月以來最大跌幅急降。受訪業者指出，示威活動持續與貿易談判僵局，均是銷情下降肇因。企業從內地新接的訂單量已連續19個月減少，跌幅更為該項數據自2005年3月初次收集以來最高。由於銷情疲弱，企業積壓工作量再度收縮，且速度明顯，並轉而拖低11月就業數字，惟跌幅仍屬輕微。

IHS Markit首席經濟師Bernard Aw指出，最新的採購經理指數調查為香港描繪了一幅憂鬱畫像。11月PMI數據為2003年以來最嚴重衰退。綜合10及11月份平均PMI數據，除非12月出現重大復甦，否則第4季本港經濟收縮幅度達5%。

營商前景料續黯淡

調查結果顯示，業務活動量隨政治動盪不斷升級而加劇萎縮，緊縮率刷新該調查自1998年7月開展以來高位，並適值新增銷售訂單出現全球金融危機嚴峻時期以來最大挫折。

他又指出這商業信心仍處於歷史低點徘徊，營商前景黯淡乃意料中事；企業繼續以史無前例幅度向採購活動及庫存開刀，促使悲觀情緒更露端倪。