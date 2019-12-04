路透：白宮曾考慮將華為踢出美國金融體系

三名熟知事況的人士表示，特朗普政府2019年稍早曾考慮將中國華為踢出美國金融體系，作為美國打壓這家被列入黑名單的電信設備巨頭的一系列政策選項之一。

《路透》報道，這項計劃最終遭到擱置，原本打算的做法是將華為列入美國財政部的指定製裁名單（Specially Designated Nationals/SDN）。華為是全球第二大智能手機制造商。

一名熟知內情的人士表示，該計劃可能在未來幾個月被重新提出，取決於華為的事態發展。該消息人士支持這一計劃。

有媒體認為，美國製裁華為並沒有成功。（Getty）

兩名消息人士稱，白宮國家安全委員會曾考慮過這項計劃，許多官員將之視為處於制裁華為的政策工具最頂端的核選項。若一家公司被列入指定製裁名單，這家公司就幾乎不可能以美元完成交易。

據其中一位人士，政府官員起草了一份備忘錄，並就此問題舉行了機構間會議，顯示出官員在多大程度上考慮動用美國最激進的制裁工具來對付華為。

後來並沒有使用這個工具，而是採取了其他制裁措施，例如將華為列入貿易黑名單，這迫使美國一些供應商必須獲得特別許可才能向華為出售芯片等產品。

華為未回應置評請求。美國財政部發言人說，該機構「不對調查行動或預期行動發表評論，包括不予證實是否存在這種行動。」

美國政府已對華為提起刑事指控，宣稱該公司盜竊商業機密、涉嫌銀行欺詐、違反美國對伊朗制裁規定。美國還以間諜擔憂為由，尋求說服盟友禁止華為參與5G網絡。