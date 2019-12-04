《路透》中國經濟現回暖勢頭

財新中國採購經理人指數（PMI）最新數據顯示，11月服務業景氣明顯好轉，升至七個月高位；分析認為，中國經濟現回暖勢頭。

《路透》報道，財新/Markit聯合公布，中國11月服務業PMI升至53.5，高於上月的51.1，且為七個月高點；財新11月中國綜合PMI亦升至53.2，創下21個月新高。

「11月中國經濟呈現出進一步的回暖勢頭，內外需求皆有所好轉；但企業信心仍未見明顯改善，體現中美衝突的高度不確定對企業預期的影響，這將制約經濟增長的修復。」財新智庫莫尼塔宏觀研究主管鍾正生表示。

分析表示，2020年將是中國經濟新舊轉換的一年。（新華社）

他稱，中美衝突是今年拖累經濟增長的核心，也將是2020年制約中國經濟企穩回升的關鍵線索。

就服務業PMI而言，新業務指數從上月低點有所回升，新出口業務指數也出現明顯回升，反映國內和海外的服務業需求狀況都有所好轉；服務業收費價格指數小幅上揚，而投入價格指數有所回落，意味着企業盈利條件有所改善。

就綜合PMI而言，就業指數回到榮枯線以上，就業壓力有所減輕；新訂單和新出口訂單都保持在高位，需求持續改善。投入價格指數出現相對明顯的回落，體現企業成本壓力略有減輕。

此前公布的財新中國製造業PMI顯示，受新訂單增長帶動，製造業景氣在11月繼續小幅改善，PMI指數創近三年新高，就業分項亦年內第二次回到擴張區間，不過製造業對經營前景的樂觀度下降至五個月最低，中國製造業投資仍在「磨底」階段。