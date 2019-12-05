全球汽車業未來幾年將累計裁員逾8萬人

2019年可能成為全球汽車業有史以來最糟糕的年份之一。由於需求萎縮和汽車技術發生結構性變革，僅戴姆勒和奧迪過去一周，就宣布會裁減近2萬人。

全球汽車業陷入低迷。（VCG）

《新浪網》報道，據統計，全球車企在未來幾年中總計將裁減超過8萬個工作崗位。雖然裁員主要集中在德國、美國和英國，但增長較快的經濟體也未能倖免，汽車製造商正收縮在那裏的業務。

過去一年，德國車企加入了通用、福特和日產等日美車企的大規模裁員行列。由於貿易緊張和關税提高了成本並扼殺了投資，加上製造商重新評估了他們在電氣化、自主駕駛和按需服務時代的勞動力，整個行業正被顛覆。

根據市場調研機構IHS Markit的數據，2019年全球汽車行業總計將生產8,880萬輛轎車和輕型卡車，比一年前下降近6%。

蔚來汽車已宣布裁員2000人

中國的車企也在進行裁員。中國汽車業的僱員人數是全球最多的。電動汽車初創公司蔚來汽車9月底宣布裁員約20%，即超過2,000個崗位。

作為汽車電氣化的早期領導者，日產汽車也未能倖免。自一年前前董事長卡洛斯·戈恩被捕以來，該公司一直處於動盪之中。隨着盈利創下數十年新低，這家日本汽車製造商計劃未來幾年裁減1.25萬個職位，主要是在全球各地的工廠。

裁員浪潮引發了工人們的不滿，通用汽車的超過4.6萬名美國時薪工人在2019年秋天舉行了長達40天的罷工，這是近半個世紀以來最大的對公司的打擊，但結果只是讓這家公司同意讓一年前計劃關閉的美國四座工廠中的一座繼續生產。

德國有1.5萬名工人上街抗議裁員

11月22日，大約1.5萬人走上德國斯圖加特的街頭，以抗議裁員和工廠關閉。這裏是戴姆勒、保時捷和汽車零部件巨頭博世集團的總部所在地。

僅僅一週後，奧迪宣布計劃2025年前在德國裁員9,500人，戴姆勒則宣布計劃全球裁員逾1萬人。

如果汽車行業是一個國家，將成為全球第六大經濟體。