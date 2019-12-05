新地推新租賃項目品牌　現有2項目　若悉數租出可獲逾2億租金收入

新地（0016）全新住宅租賃品牌，正式命名為「TOWNPLACE本舍」。新地Signature Homes總經理官曉霓指，新地針對新世代及旅居客，推出旗下「TOWNPLACE本舍」住宅租賃品牌。

本舍首階段包括兩大項目，包括即將落成的中環堅道18號TOWNPLACE SOHO及堅尼地城TOWNPLACE KENNEDY TOWN。

TOWNPLACE SOHO樓高30層，提供293伙，間隔由開放式至四房，實用面積286呎至1,092呎；堅尼地城TOWNPLACE KENNEDY TOWN（前稱：雋庭），樓高45層，提供128伙，包括一至三房，實用面積345呎至834呎。

正物色其他項目

官曉霓指，項目主打一房，佔整體五成，另外三成為兩房：靈活租期，提供一個月至以年計；項目有35% 單位屬服務式住宅、20% 屬連家具單位、45% 不連家具；租金日後公布。官曉霓指，若兩個項目單位全數租出，每年租金收入超過2億元。

官曉霓指出，二手物業市場回暖，旗下物業相對穩定，未見退租。（翟桿謙攝）

官曉霓稱，集團已為品牌策劃兩年，與空置稅無關，兩個項目目標屬長期投資，但暫時未計劃加入下一個項目，仍在物色。對於租務市況，她認為二手市況回暖，但旗下物業相對穩定，未見退租情況。