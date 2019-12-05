鄭若驊丈夫潘樂陶旗下安樂工程涉違競爭條例　周五復牌

由律政司司長鄭若驊丈夫潘樂陶為大股東兼主席的安樂工程（1977），今早（5日）開市前停牌。晚上公司發出公告，指昨日（4日）競爭事務委員會人員帶同兩份搜查令，到旗下全資附屬公司安樂機電設備工程的營業地點，以對若干行為進行調查。

遭競委會調查 涉去年一份標書

公告指，被調查的原因是競爭事務委員會有合理理由，懷疑安樂機電設備與其他公司，在一項風冷式製冷機替換項目的設計及建造合同招標，以及自2015年11月起在港簽訂的合同，已觸犯香港法例第619章競爭條例第6（1）條下的第一行為守則。

公司指，去年8月安樂機電設備獲邀就該合同向招標人提交標書，招標人為本港從事商業、住宅、工業、零售及酒店發展項目的物業發展商，為獨立於安樂工程，以及其關連人士的第三方。

暫未知對公司有何影響

安樂機電設備於去年9月就總額逾1319萬元的合同，向招標人提交標書，其後獲招標人告知招標未能成功。公司正就有關事宜尋求法律意見，並將配合競爭事務委員會根據競爭條例可能作出的任何查詢。由於競爭事務委員會的調查仍在進行中，董事會未有足夠資料評估有關調查對公司營運及財務狀況的潛在影響。

董事會又指，已制定有關員工遵守法律及投標程序的內部指引，絕不容忍或包庇任何違法或非法行為，將於適當時候就有關事宜另作公告。

另外，公司已申請批准明日（6日）上午九時正起在聯交所恢復買賣。安樂工程停牌前報1.04元。