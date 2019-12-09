中國11月進出口規模創年內新高　進口增速大增

根據中國海關總署公布的數據顯示，2019年前11個月，中國貨物貿易進出口總值28.5萬億元(人民幣，下同），比2018年同期增長2.4%。其中，出口15.55萬億元，增長4.5%；進口12.95萬億元，與2018年同期基本持平；貿易順差2.6萬億元，擴大34.9%。

11月，中國進出口總值2.86萬億元，按年增長1.8%。其中，出口1.57萬億元，增長1.3%；進口1.29萬億元，增長2.5%，而10月為下降3.5%。11月進口增速大幅轉正。

以美元計，11月中國進出口總值4,047.5億美元，下降0.5%。其中，出口2,217.4億美元，下降1.1%；進口1,830.1億美元，增長0.3%；貿易順差387.3億美元，收窄7.5%。

究其原因，一方面，2018年11月進口基數較低。另一方面，11月中國經濟景氣指數超預期回升，製造業採購經理指數（PMI）達到52.6%，創年內次新高，進口PMI回升2.9個百分點至49.8%，為2018年6月以來的新高。PMI的回升表明經濟景氣度提高，內需有望改善從而帶動進口回升。

原商務部國際貿易經濟合作研究院院長霍建國表示，11月份進口能夠保持2.5%的增速很不簡單，因為2018年11月進出口增速都是比較高的。談及11月外貿保持穩健增長的原因，霍建國認為，一方面中國國內穩外貿的措施不斷加碼，包括舉辦進口博覽會，對促進進口起到一定的積極作用。另一方面，進口由降轉升反映出國內需求仍在不斷擴張和增長，經濟整體上處於穩中有進的態勢。