【逃犯條例】馬世民指李嘉誠介入事件　長實︰其言論不代表李嘉誠

前「和黃大班」馬世民（Simon Murray）日前接受本地傳媒訪問，談及本港社會局勢。長實今日﹙9日﹚發新聞稿，指應傳媒查詢，集團謹此澄清，馬世民與長江集團及旗下公司已沒有任何關係。因此，其個人言論或意見，早不代表長江集團或李嘉誠。

馬世民日前接受本地傳媒訪問，表達對本港社會局勢的看法，又稱見過李嘉誠，但強調雙方並無談及香港局勢，「因為我不想他﹙李嘉誠﹚扯進去，我認為他不應介入，但他是介入了。」所謂「介入」，指的是李嘉誠登廣告，叫年輕人「不要讓今天的激情成為明天的遺憾。」訪問中，記者指李嘉誠同情抗爭年輕人， 馬世民則回應道︰「是，但他﹙李嘉誠﹚做錯了，這很容易做錯，他說，你是明天的主人，或者甚麼，中國不會喜歡，是不是說過這類說話？」

資料顯示，馬世民於1993年8月結束和記黃埔集團董事總經理一職，並於2007年結束和記黃埔非執董一職，再於2017年5月結束長江實業非執董一職。

長和新聞稿又補充，自80年代起，李嘉誠帶領集團在全球，包括在中國尋找投資機會，集團一直以來積極覓得多元的海外及國內投資，經營策略和方針不變。同時，李於1980年成立李嘉誠基金會，至今已捐出總額逾260億港元，約八成公益項目投放於大中華地區，致力推動教育改革和醫療發展，堅守「萬變社會，不變承諾」，建立同慈力量，啟迪社會創進；愛國愛港之情，盡在經年的實踐中。