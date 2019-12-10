團結香港基金：政府研發資助來源分散　欠整體策略

團結香港基金今日發布有關香港科技創新的研究報告，建議參考國際成功例子，成立一個跨學科和跨領域的大型研究機構，以匯聚國際頂尖科學家，進行大規模科研合作。基金會指，此舉可同時可為本地科研人員提供職業階梯，激勵修讀STEM科目的學生投身研發行業。

報告指，特區政府現時提供的研發資助來源分散，導致資源重疊，亦欠缺一套整體策略。報告建議，特區政府參考新加坡和英國的研發部門，提供高層次策略，釐定科技創新的重點領域，並為研發資助分配提供指引。報告又指，特區政府現行部分的研發撥款機制欠缺靈活性，例如創新科技署和轄下5所研發中心審批項目的平均時間長達158至222天，限制了研發中心的科研效率，建議提升研發中心在資金運用的自主權和靈活性。

報告又指出，本港研發人才數量少，比例較新加坡少近一半，而科研畢業生稀缺及科研就業職位不足，形成惡性循環。報告建議的大型研究機構，有助提供具競爭力的就業職位，增加大學學生主修STEM科目的誘因。

報告最後指，香港一直缺跨學科和跨機構的合作研究，原因是個人及院校評核，偏重個人研究，窒礙合作研究的文化，報告建議改善個人及院校的績效指標（KPI），鼓勵各學科和院校間，在領先科學領域展深入合作。