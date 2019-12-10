【中美貿易戰】南韓友利銀行報告：該國經濟為最受創第三方

據南韓友利銀行研究所（Woori Finance Research Institute）一份最新的研究報告指出，美中兩強大打貿易戰，南韓或成為最受影響的「第三者」，因為當地經濟高度依賴對美、中出口。

據《鉅亨網》引述友利銀行研究所在報告中透露，由於美國、中國是南韓產品最主要的輸出地。其中，2018年南韓向中國出口的商品，佔了總出口值的四分之一以上。

而根據前9月的統計數據，南韓對美出口在2019年前9月仍有3.6%的增長，但對中國出口大減18.1%。

貿易協議若達成 助南韓出口反彈

該報告表示，2018年南韓對中國的出口，佔全部出口的26.8%，遠高於各國。相較之下，日本為19.5%、德國為7.1%，法國為4.2%。

在貿易戰持續之下，2019年1月至9月，南韓出口較2018年同期大減9.8%，是全球十大貿易國中，受傷最重的國家。相比之下，英國的年減幅為6.3%，德國及日本分別是5.1%及4.4%。

基於南韓承受了美中貿易爭端的巨大風險，報告認為，一旦華盛頓與北京能達成「第一階段」協議，將能幫助南韓的出口反彈。

這家機構發佈的另一篇報告指出，金融專家大多預期，美中可以在下月底之前達成第一階毀協議。但第二階段預計花費更多時間，僅不到32%受訪者估計，在2020年美國總統11月大選前，兩國可談成第二階段協議。