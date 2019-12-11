希臘擺脱危機陰霾　股市全球表現最佳

希臘預計2019年和2020年的經濟增長分別為2%和2.8%，這將超過歐元區的平均水平。與此同時，希臘股市表現超越標準普爾500指數。

《新浪財經》報道，在經歷了歐盟、歐洲央行（ECB）和國際貨幣基金組織（IMF）10年的救助以及多年嚴格的緊縮措施之後，希臘終於擺脱了經濟危機的陰影。

希臘股票市場是2019年全球表現最佳的股票市場。2019年迄今，MSCI希臘指數（GREK）上漲了39%以上，標準普爾500指數的漲幅則為28%。

希臘雅典街頭的繁榮表明經濟危機已經遠去。（VCG）

希臘發展與投資部部長阿多尼斯·喬治亞迪斯（Adonis Georgiadis）表示，希臘正在努力改變投資者對該國的看法並使其「商業友好」。

正努力營造商業友好環境

由首相基里亞科斯·米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）領導的希臘新政府正在採取吸引外國直接投資的政策，包括減税以及該國國有行業的私有化。

隨着政府變得更加透明並擺脱了官僚主義，希臘的外國直接投資連續第三年增加，這主要歸功於房地產投資。

摩根大通（JPMorgan Chase）首席執行官傑米·戴蒙（Jamie Dimon）最近與米佐塔基斯進行了會面，他表示，希臘的投資環境「好的令人驚訝，但大多數投資者還都不知道。」

該國最近向國際貨幣基金組織償還了一些貸款，並希望外國投資將有助於其復甦。