中國經濟增速要不要保6%　經濟學家觀點不一

人民銀1行近日發佈的三季度報告指出，2019年第三季度以來，中國國內外形勢複雜嚴峻，經濟下行壓力持續加大。面對當前的中國經濟形勢，中國社科院學部委員余永定在接受《新京報》訪問時提出，抑制經濟增速進一步下降是當前最緊要、最突出的問題，中國經濟不僅不應該，而且有能力不讓經濟增長速度再跌破6%，必須要採取擴張性的財政政策，重點依然是基礎設施投資。

余永定的這一觀點引發了中國經濟學界的大討論。

北大新結構經濟學院副院長王勇認為，6%這個數字在當前政策討論下是一種觀點符號，本身不應做過度解讀。

中國經濟有下行壓力，也有穩增長的韌性。（新華社）

中國發改委原副主任彭森認為，中國要承認和尊重在新舊發展模式和增長動能轉換過程中經濟增速適度下行的現實，適當降低增長預期。但又不能讓目前這種快速下滑探底的情況持續下去。

中國發改委副主任兼國家統計局局長寧吉喆，12月8日在出席一場年會時表示，「說到經濟增長6%，很多人都覺得低了一點，但是以13.9萬億美元的基數來算，6%的增量就是8,000多億美元。這一增速的背後還有1,000多萬人的城鎮新增就業、增長的居民收入，以及1.3萬多億斤的糧食產量。」

此外，中國人民大學副校長劉元春代表中國宏觀經濟論壇發佈《中國宏觀經濟分析與預測——結構調整攻堅期的中國宏觀經濟》時指出「目前一個普遍的共識是，2020年中國經濟的回落幅度或與2019年相似，很多人對此很悲觀。不過，我認為2020年中國經濟增長目標不必拘泥於6%以上，建議將經濟增長的區間管理目標設為5.5%至6%，保守目標為5.8%左右。」《報告》認為，中國龐大的市場、多元化出口路徑、齊全的產業、雄厚的人力資源、開始普及的創新意識和創新競爭、強大的政府及其控制能力，決定了中國經濟的韌性和彈性將在2020年進一步強化。對此，《報告》測算認為，只要經濟增長維持在5.5%左右，就業問題能穩住。更重要的是，2020年中國經濟還可能有一些新變化，包括部分周期性力量的反轉以及中國製度紅利的持續改善，這些將使宏觀經濟下行有所緩和。

值得一提的是，12月9日中國社科院發佈2020年《經濟藍皮書》指出，2019年中國經濟運行總體平穩，下行壓力有所加大，在國內一系列「六穩」政策和改革開放措施作用下，全年有望實現6.1%左右的增長，在全球主要經濟體中表現比較好。在國內加大逆周期調節和加大改革開放力度的綜合作用下，預計2020年中國經濟增速在6%左右。