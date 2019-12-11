專家：料2020年中國增速目標6%左右　將跨越中等收入陷阱

多位受訪專家表示，2019年中國經濟有望維持在6.2%左右，2020年經濟增長目標可能定在6%左右。將跨越中等收入陷阱。

《21世紀經濟報道》報道，2019年3季度中國GDP放緩至6%，觸及2019年GDP增長目標區間的下限。作為全面建成小康社會和「十三五」規劃的收官之年，2020年的經濟增速對於實現「兩個翻番」意義重大。

中國社科院報告認為，中國經濟2020年增速為6%。（新華社）

2019年中國經濟有望維持在6.2%左右，2020年經濟增長目標可能定在6%左右。2020年如期完成「兩個翻番」目標並不困難，經濟增速目標也有更大的迴旋餘地。

2019年人均收入有望破1萬美元的中國，正面臨着跨越中等收入陷阱的關鍵階段，這需要保持一定的增速。

中國政策科學研究會經濟政策委員會副主任徐洪才表示，儘管2020年的目標可能是6%左右，但在實際運行之中應儘可能「保6」。從長遠看，中國經濟並非完成「兩個翻番」就完事了，這一目標2020年肯定沒問題，之所以要「保6」，是因為未來數年間中國要力爭順利邁過中等收入陷阱。

徐洪才表示，實現「兩個翻番」之後，2025年將是中國經濟面臨的一個重要時間節點，中國有望在6年之後GDP增長至少30%，從而跨越中等收入陷阱，進入1.3萬美元以上的高收入國家。