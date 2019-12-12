【中午收市】港元轉強推動港股上揚　瑞聲升逾3%

財經快訊
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港元延續強勢，為港股帶來上升動力。大市高開192點後，升幅持續擴大，最多升402點，亦曾收復27000點。其中手機設備股繼續成為投資者追捧對象，瑞聲科技（2018）升幅逾3%。

恒生指數中午收市報26980點，升334點；國企指數中午收市報10620點，升118點，成交額為486.3億元。

手機設備股今日表現理想，瑞聲中午收市報66.7元，舜宇光學（2382）升1.3%，中午收市報141.3元，信利國際（0732）中午收市報1.06元，升3.9%，通達集團（0698）升1.6%，中午收市報0.64元。

阿里巴巴曾重上200元

科技股亦上揚，重磅股騰訊控股（0700）升2.2%，中午收市報347.6元，阿里巴巴（9988）曾重上200元，中午收市報199.9元，升1.2%，金山軟件（3888）升3.7%，中午收市報19.58元，中軟國際（0354）升7.8%，中午收市報4.54元。

金融股方面，友邦保險（1299）升2.2%，中午收市報79.75元，滙豐控股（0005）升1%，中午收市報58.65元，香港交易所（0388）升1.7%，中午收市報250元。

地產股方面，新鴻基地產（0016）升1.5%，中午收市報114.6元，新世界發展（0017）升2.4%，中午收市報10.44元，長實集團（1113）升1.5%，中午收市報52.45元。

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