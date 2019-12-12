聯儲局維持利率不變　經絡：港銀再減最優惠利率機會不大

聯儲局宣布維持利率不變，又暗示明年或按兵不動。經絡按揭轉介高級副總裁曹德明認為，美聯儲結束連續三個月來的減息，相信是次鮑威爾一直強調的「中周期調整」將暫告一段落。

他指出，隨着早前公布的11月非農業職位增幅創十個月高位，加上失業率維持於50年低位，反映早前減息已起了作用，美國經濟保持平穩，未來減息的誘因減少。

展望明年的息口走勢，以目前數據來看，美國減息或加息的條件未見充足，相信上半年息率改變的機會不大。然而，外圍因素如英國國會大選及中美貿易談判的變化陰晴不定，美國眾議院更表決展開彈劾總統特朗普的程序，如有重大變化，這些因素可影響息口甚至環球經濟的發展。

曹德明覺得本港大部份銀行早前已下調最優惠利率（P），現時再減P的機會大幅下降。（資料圖片）

料明年初銀行對按揭業務取態偏向保守

對於來年香港息口的預測，曹德明認為，本港大部份銀行已於10月至11月份下調最優惠利率（P）8分1厘，因應美國減息步伐放慢，加上按揭業務的利潤低微，而資金成本持續高企，香港再減P的機會亦大幅下降。

另一方面，來年香港經濟恐陷「技術性衰退」，第四季及來年GDP有機會繼續錄得負增長，預料明年初銀行對按揭業務的取態仍偏向審慎保守，按揭優惠難以大幅增加，將扭轉以往每年初按揭優惠百花齊放的局面。整體而言本港息口下調的空間很有限，料明年上半年實際按息仍會維持於2.5厘至2.8厘附近水平。