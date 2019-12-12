中原按揭王美鳳：料明年最優惠利率維持不變

美國聯儲局公布今年最後一次議息結果，維持息率不變，合乎巿場預期。中原按揭董事總經理王美鳳表示，香港銀行存息已降至近零水平，往後減無可減，基本上沒有進一步減息空間，料明年本地最優惠利率（P）繼續維持不變。

王美鳳稱，美國今年自7月底三度減息，聯邦基金利率由2.25%至2.5%逐步降至1.5%至1.75%，累計減幅0.75厘。美國於10月底第三度減息後，本港大型銀行亦牽頭將存貸息率下降0.125厘，目前本港最優惠利率（P）已降回低至5厘長年計（1977年後）最低水平。

王美鳳指出，今年美息下調3次共0.75厘，港息下調一次僅0.125厘，除了因為對上一次加息周期港息加幅僅0.125厘外，亦因為銀行調整的不只是P，而是存貸息率。

明年按息介乎2.4至2.5厘

按息方面，王美鳳表示，今年資金成本上升，銀行改善息差誘因增加，大型銀行於6月份牽頭上調按揭息率及削減優惠。不過，由於銀行於10月底下調最優惠利率（P） 0.125厘，新造按揭實際加幅等同降為0.125厘，目前市場平均按息約為2.5厘。對於明年樓按貸款積極性將回復，若市場風險沒有大增，相信銀行上調按息行動已告一段落。她預料，明年本港按息將介乎2.4厘至2.5厘低水平。