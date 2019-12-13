放寬按保後　600萬至1000萬二手私樓成交急升　將軍澳最標青

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，政府宣布最高八成按保貸款的樓價上限由600萬元提升至1,000萬元後，11月份該金額類別的登記量明顯急升，全港按月急升1.1倍。當中最受惠的中原樓市片區為將軍澳，11月份錄80宗登記，較10月份的13宗顯著急升逾5倍。

寶琳二手私樓登記 按月升2.5倍

調高按保樓價上限後，以600萬至1,000萬元計，九龍區多個中原樓市片區同樣受惠。11月份寶琳二手私樓登記錄42宗，按月升2.5倍。坑口錄36宗（升2倍）、康城錄38宗 （升1.2倍）及調景嶺錄22宗 （升69%）。另外美孚錄37宗 （升1.5倍）及四小龍錄35宗 （升84%）。

港島方面，以600萬元至1,000萬元類別計，11月份杏花村錄21宗，較10月的6宗急升2.5倍，是港島區表現較為突出的中原樓市片區。

新界東方面，馬鞍山的表現最突出。11月份錄72宗，較10月份27上升1.7倍。

新界西方面，青衣成交量升幅相對較多。11月份青衣錄28宗，較10月份的9宗急升2.1倍。元朗站錄37宗，按月升1.6倍。荃灣西同樣錄37宗，按月升85%。

600萬至1000萬樓 11月錄1404宗

政府宣布最高8成按揭貸款的樓價上限由600萬元提升至1,000萬元，刺激該金額類別成交量急升。以600萬元至1000萬元類別計，11月份全港錄1,404宗，較10月份660宗升1.1倍。當中港九市區表現較突出，九龍區錄526宗 （升1.5倍）及港島錄315宗 （升1.2倍）。而新界東錄162宗 （升1倍）及新界西錄401宗 （升79%）。