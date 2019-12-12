中共經濟工作會議口風轉向 經濟下行壓力措辭改變

中共中央經濟工作會議在今年12月10日至12日召開，這次經濟會議被認為定調了2020年經濟走向。其中有關經濟下行壓力措辭有所改變。

《券商中國》報道，2017 年，中央經濟工作會議正式定調我國經濟由高速增長階段轉向高質量發展階段。2018 年則增加了變中有憂，進一步強調外部環境複雜嚴峻，對經濟壓力的判斷更為突出。

2019 年7月份的政治局會議認為，當前我國經濟發展面臨新的風險挑戰，國內經濟下行壓力加大。但 12 月份的會議未做如此表述。反而提出，要堅持用辯證思維看待形勢發展變化，增強必勝信心，善於把外部壓力轉化為深化改革、擴大開放的強大動力，集中精力辦好自己的事。

中國經濟已經無需特意保「6」。（新華社）

此次中央經濟工作會議指出，三大攻堅戰取得關鍵進展，精準脱貧成效顯著，金融風險有效防控，生態環境質量總體改善，改革開放邁出重要步伐，供給側結構性改革繼續深化，科技創新取得新突破，人民群眾獲得感、幸福感、安全感提升，「十三五」規劃主要指標進度符合預期，全面建成小康社會取得新的重大進展。

但在充分肯定成績的同時，必須清醒認識到，中國正處在轉變發展方式、優化經濟結構、轉換增長動力的攻關期，結構性、體制性、周期性問題相互交織，「三期疊加」影響持續深化，經濟下行壓力加大。當前世界經濟增長持續放緩，仍處在國際金融危機後的深度調整期，世界大變局加速演變的特徵更趨明顯，全球動盪源和風險點顯著增多。中國要做好工作預案。