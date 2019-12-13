中國商務部：支持澳門發展特色金融和鑽石交易等產業

消息稱，為促進澳門經濟適度多元發展，中國商務部積極支持澳門發展會展業、特色金融、跨境電子商務。

《新華社》報道，2003年內地與澳門簽署《內地與澳門關於建立更緊密經貿關係的安排》(CEPA)，在雙方共同努力下，2018年提前完成中國「十三五」規劃中確立的「加大內地對港澳開放力度，推動CEPA升級」的目標，將CEPA構建成為具備「一國兩制」特色、全面涵蓋兩地經貿合作領域的高水平自由貿易協議。

澳門最熱門的景點之一的威尼斯人酒店三樓的人造威尼斯運河及天空幾乎可以亂真。（VCG）

按《粵港澳大灣區發展規劃綱要》有關要求，中國商務部研究形成《關於商務領域支持粵港澳大灣區建設若干政策措施的意見》，包含六大方面27項具體舉措，涵蓋消費、流通、貿易、投資、經濟合作和對外援助等重點領域，將成為今後一段時期商務領域支持粵港澳大灣區建設的政策指引。經三地共同努力，目前粵港澳大灣區在促進商品和要素高效便捷流動、規則機制「軟對接」等方面取得積極進展，成效逐步顯現。

中國商務部稱，支持澳門會展業向優質化品牌化發展，為重點展會活動提供出入境簽註便利，推動「國際基礎設施投資與建設高峰論壇」等大型國際品牌展會落戶澳門。支持澳門發展特色金融、鑽石交易等產業，包括推動內地融資租賃企業落戶澳門；支持澳門加入金伯利進程國際證書制度、建設鑽石和寶石交易中心等。支持澳門與國際組織深度合作，發展符合澳門特色的新興產業。