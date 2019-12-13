中國債市的真正風險再次浮出水面

中國公司的債券違約數量正在創下紀錄，但對債市穩定性而言，影響則可能沒有看上去那麼大，債市的真正威脅是中國國有公司債的違約率可能上升。

《華爾街日報》報道，內地公司債券市場目前的問題，凸顯出這個全球第二大經濟體在2020年面臨的風險。

中國當前的違約危機主要集中在民營領域，民營企業正受到貿易戰的衝擊，更嚴重的是，持續三年的打擊影子銀行的行動讓民營借款人備受打擊。

渣打﹕民企違約率達4%

據渣打銀行，2019年1月至11月期間民營企業的債券違約率接近4%，相比之下2017年為0.8%。

與之相應的是公司利潤的急劇下滑。按照12個月移動平均值計算，接近18%的民營工業企業在10月都陷入虧損狀態，該比例至少為2002年以來最高，2017年這一比例為11%。

但是，民營領域的借款人在整體公司債市場中僅佔很小的一部分，而且投資者長期以來對這類債券都要求的是高收益，以彌補違約風險。接近90%的未償公司債都是由中國國有企業發行的，渣打稱2019年頭11個月中國國有公司債的違約率僅為0.04%。

天津物產境外債重組被視為20年國企違約首例

債市面臨的真正威脅是中國國有公司債的違約率可能會開始上升。據《彭博》報道，天津市政府所有的商品貿易商天津物產集團，於周四（12日）宣布對海外債務進行重組，大多數投資者遭受了鉅額損失。

標普指出，這是二十多年來首次有一家中國國有企業發生海外債務違約和重組的情況。

從2015年和2016年的上一次中國公司債券市場大跌中得到的一個教訓是，小問題也可能在債券市場掀起軒然大波。2016年，中國國企違約率僅微幅上升至0.15%，但足以促使整個市場對風險進行重新定價，並導致評級較低的企業幾乎無法在2016年初發行債券。