經濟研究員：中國經濟潛在增長率仍然在8%以上　現處通縮格局

分析認為，中國經濟增速長期下降的基本原因是需求緊縮持續發展，而不是潛在增長率的下降。

《新京報》報道，在北京大學國家發展研究院舉辦的第四屆國家發展論壇上，中國國務院發展研究中心宏觀經濟研究部研究員張立群在談到中國經濟形勢時表示，「目前我們經濟的實際增長率顯著低於潛在經濟增長率，當前的潛在經濟增長仍然在8%以上。現在是一個非常嚴重的通貨緊縮的格局。」

規模巨大的基礎設施建設也是拉動中國經濟增速上行的重要力量。（VCG）

張立群還表示，目前中國經濟的選項必須要着力擴大內需，促進經濟由降轉升。而內需當中重點是投資，擴大投資的抓手在基礎設施和房地產這兩個領域。「要充分用好中國經濟長期高成長的紅利，應該通過這些措施把2020年基礎設施投資增速提高到20%上。也要把房地產市場鬆綁，把增加高水平佈局合理的城市住房供給作為房地產調控的主要目標，而不是管房價，所以支持房地產增速達到10%以上。」張立群說。

另一方面，《人民日報》今日發表《中國經濟一「穩」一「好」，很不容易也很了不起》的文章指出，在當前形勢下，看好唱多中國經濟，仍然佔據國際輿論的主流。中國歐盟商會在近期的一份調查報告中指出，中美經貿摩擦未能迫使企業從中國遷回美國。而日本松下時隔16年將在中國新建家電工廠，除了在中國國內銷售之外，還計劃向亞洲其他國家和地區出口。企業紛紛用腳投票，用實際行動選擇中國，足以證明中國市場的巨大吸引力，更說明中國經濟前景光明。

此外《北京青年報》的文章《2020年中國經濟最大底氣是內需》指出，中國消費升級勢頭依然強勁，消費升級帶動產業升級步伐加快，將成為支撐2020年中國經濟穩中有進的強大引擎。中國擁有近14億人口的大市場和4億多中等收入群體，人民生活水平、生活質量不斷提高，消費水平不斷提升。

2019年舉辦的第二屆進博會，實現了「越辦越好」「國際影響力和吸引力越來越大」等目標，累計意向成交達711.3億美元，比首屆增長23%。不久前的「雙11」集中促銷活動中，僅天貓一家全天成交總額就達2,684億元人民幣，再次刷新電商大促紀錄。這些都是中國消費潛力穩健增長的有力證明，也是中國市場規模巨大、潛力巨大、前景不可限量的有力證明。

文章稱，消費升級大勢將在2020年進一步提速，保持增長的中國超大規模市場優勢和內需潛力令世界矚目，也讓中國經濟有底氣、有能力做到臨危不懼。