11月份中國規模以上工業　增加值按年增長6.2%

中國國家統計局公布的數據顯示，2019年11月份，中國規模以上工業增加值按年實際增長6.2%（以下增加值增速均為扣除價格因素的實際增長率），比10月份加快1.5個百分點。

從按月看，11月份，規模以上工業增加值比上月增長0.78%。1月至11月，規模以上工業增加值按年增長5.6%。

分三大門類看，11月份，採礦業增加值按年增長5.7%，增速較10月份加快1.8個百分點；製造業增長6.3%，加快1.7個百分點；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長6.7%，加快0.1個百分點。

分經濟類型看，11月份，國有控股企業增加值按年增長3.7%；股份制企業增長7%，外商及港澳台商投資企業增長3.2%；私營企業增長8.9%。

38個行業增加值錄上升

分行業看，11月份，41個大類行業中有38個行業增加值保持按年增長。農副食品加工業下降0.6%，紡織業增長2.5%，化學原料和化學制品製造業增長7.9%，非金屬礦物製品業增長8.6%，黑色金屬冶煉和壓延加工業增長10.7%，有色金屬冶煉和壓延加工業增長6.4%，通用設備製造業增長6.2%，專用設備製造業增長7.0%，汽車製造業增長7.7%，鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備製造業增長0.1%，電氣機械和器材製造業增長12.6%，計算機、通信和其他電子設備製造業增長9.7%，電力、熱力生產和供應業增長6.8%。

分地區看，11月份，東部地區增加值按年增長6.2%，中部地區增長7.4%，西部地區增長5.9%，東北地區增長7.6%。

鋼材及水泥生產量均錄得增長

分產品看，11月份，605種產品中有369種產品按年增長。鋼材10,402萬噸，按年增長10.4%；水泥22,487萬噸，增長8.3%；十種有色金屬511萬噸，增長4.0%；乙烯178萬噸，增長18.9%；汽車260.8萬輛，增長3.7%，其中，轎車100.5萬輛，下降3.4%；新能源汽車9.5萬輛，下降41.0%；發電量5,890億千瓦時，增長4.0%；原油加工量5,608萬噸，增長10.1%。

11月份，工業企業產品銷售率為98%，比2018年同期提高0.1個百分點。工業企業實現出口交貨值11,248億元人民幣，按年名義下降3.4%。