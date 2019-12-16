渣打料中國明年經濟最少增長6.1%　方實現居民收入較2010年翻一番

中美達成首階段貿易協議，美方將1,200美元對華貨加徵的關稅幅度減半。渣打銀行大中華及北亞首席經濟師丁爽認為，即使美國不加徵部分關稅，但仍存在的關稅將阻礙中國經濟發展，估計減少中國經濟增長約0.2至0.3個百分點，明年中國經濟增長目標應是6%左右，在中國政策支持經濟增長下，經濟增長目標偏向於6%以上。

料人民幣明年上半年或見6.86

中國在「十三五」規劃中，提出在2020年要實現全面小康社會，國內生產總值（GDP）和城鄉居民人均收入比 2010 年翻一番。丁爽覺得中國明年經濟增長需要達到最少6.1%，才有望達標。幸好的是中美貿易戰未有使外資企業大規模搬出中國，大部分打算先觀察關稅加幅影響，再作規劃。不少以中國為市場的企業，還繼續對中國投資，加上中國鼓勵汽車銷售，有助減少經濟下行壓力，他相信中國明年會採用較寬鬆的財政政策；人民銀行亦會減息3次，以刺激經濟。

劉潔指出人民幣基本面好，未見有資金明顯流出中國。（鄺月婷攝）

受中美貿易戰利好消息刺激，人民幣中間價今日急升241點子，報6.9915，為4個月以來最高。該行中國宏觀策略主管劉潔認為，人民幣基本面好，中國未有明顯資金外流跡象，以及中美息差大，將有助明年人民幣走勢趨穩，在中美明年上半年啟動洽談第二階段協議下，預計人民幣有望攀升至6.86，下半年則會受美國大選、全球經濟疲弱等消息影響，或貶至7.02。

美國財政部在8月將中國列為匯率操縱國，劉潔說在明年中美簽定貿易協議時，中國或可擺脫匯率操縱國的標籤，顯示中美關係有改善；若未能消除這標籤，實際影響也不大。她估計未來中國將增加外匯政策透明度，但不會為人民幣設立類似「保7」的參考指標，反而把人民幣匯率改作由市場主導。