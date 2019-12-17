人民幣兑美元中間價結束五連升　在岸及離岸價在7算附近徘徊

人民幣兑美元中間價結束五連升，低開56個基點。分析認為，年內人民幣匯率不大可能再出現大幅貶值。

人民幣在岸價及離岸價今早在7算關口徘徊，最新報6.9984，跌46點子；離岸價最新報6.9945，跌30點子。

分析人士表示，無論是之前「破7」，還是最近「返6」，都是正常的波動，是人民幣匯率彈性增強的結果。「破7」之後沒有繼續大幅貶值，「返6」之後也沒有繼續大幅升值，說明當前人民幣匯率水平是比較合理的。當前外部環境出現轉機，同時國內經濟企穩信號增多，內外因素都對人民幣匯率走勢形成提振，年內人民幣匯率不大可能再出現大幅貶值。

部分機構預計，未來一段時間人民幣對美匯匯率可能在6.9元至7元之間保持波動，有望在目前價格上略微升值。中國平安證券陳驍團隊認為，貿易環境開始朝着向好的方向發展，有望降低全球經濟增長的風險，美匯指數受美國經濟温和回落及避險需求走弱將有所下行，人民幣、日圓、歐元等貨幣有望反彈。

東方證券研報指出，從各國歷史數據看，大多數國家本幣匯率與股市同向變動，即匯率貶值時股價下跌，一旦匯率企穩則股市走強。邏輯主要有二：一是匯率與股價均是實體經濟「晴雨表」；二是匯率升值有助於吸引外資流入。