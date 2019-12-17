3香港：首季公布推出5G的實際時間及收費

和記電訊香港（0215）執行董事兼行政總裁古星輝指，5G不再是未來式，即將是現在式，3.5吉赫黃金頻譜將於4月1日生效。

古星輝稱，5G手機價格與4G手機相若，入門版低於2,000元；高檔則由5,000元起。收費方面，以內地及韓國市場為例，最低100GB的用量，平均每GB收費3港元。

古星輝期望在首兩年，5G服務在18區有一定服務。（翟梓謙攝）

料入門數據量為100GB

他又舉例指，以香港投得頻譜及建網的成本價計算，相信成本是4G建設的20%至25%，相信每GB收費約3至5元，料入門數據量100GB的月費由300元起。

對於香港有部分地區仍屬5G「禁區」，古星輝表示希望政府加快工作，爭取最短時間解決，而集團或會對區內部分4G頻段進行波頻重新調整。

古星輝稱，預期5G初期可在基本各區有覆蓋，首兩年在18區有一定覆蓋，會著重商業區及客戶出沒較多的區分，差不多推出時另作公布。

料每年投放5至6億元作發展之用

開支方面，3香港未有額外增加每年的資本開支，沿用每年5億至6億元的開支，以應付5G發展，但未有透露未來的預算。

對於目前的客戶分布，古星輝透露目前旗下4.5G全速無限計劃的客戶，佔整體4G客有雙位數的百分比，詳情留意業績。至於5G客戶的目標，他希望明年首年可有單短位數佔比。