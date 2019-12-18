華爾街料美股升勢將完結　唱好全球市場落後資產

美股最近不斷創下歷史最高收盤點位，那麼這種趨勢能否延續，華爾街的分析師有着不同的看法。

美股12月17日小幅收高，三大股指均再創歷史最高收盤紀錄。截至當日收盤，道指收盤上漲31.27點，漲幅為0.11%，報收於28267.16點；標普500指數漲1.07點，漲幅為0.03%，報收於3192.52點；納指漲9.13點，漲幅為0.1%，報收於8823.36點。不少市場策略師都在探究，美股後市是否仍將屢創紀錄新高，勢不可擋？

策略師哈特奈特（Michael Hartnett）牽頭的美銀美林（Bank of America Merrill Lynch）分析師對市場的描述是，「2020年第一季風險資產可能迎來融漲」，眼下美聯儲（FED）和歐洲央行（ECB）仍在對顯示出一些疲軟迹象的部分市場和經濟提供充分的支撐。

預測美股將從高點回落的分析師在增多。（新華社）

格林斯潘稱通脹對經濟構成更大威脅

所謂的「融漲」被市場專家視為資產泡沫的結束階段，通常隨之而來的是股價的顯著下滑，但也並不總是如此。過去18個月裏，策略師曾多次預測會出現融漲，主要是因為在美國經濟擴張已進入創紀錄的第11個年頭之際，他們對美國經濟增速的擔憂與日俱增，這也印證了對經濟增速下滑和股市回調將不可避免的擔心。

聯儲局前主席格林斯潘（Alan Greenspan）12月17日再度發出警告，隨着美國預算赤字的不斷攀升，通貨膨脹將對經濟構成更大的威脅。格林斯潘表示，「目前，沒有真正的通脹在起作用。但如果預算赤字繼續攀升，通脹率必然會上升」。2019年美國聯邦預算赤字逼近1萬億美元。格林斯潘稱，「這對世界經濟不是很好，對美國和中國當然也不好。」

不過，瑞銀全球財富管理（UBS Global Wealth Management）首席投資長馬克海菲爾（Mark Haefele）稱，「在商業信心改善和投資復甦的推動下，這可能為股市打開進一步的上行空間。」此外，一些市場參與者預測美國主要股指會進一步攀升的背景是，根據FactSet數據，標普500指數2019年內至今累計已上漲近27.3%，同期道瓊斯指數的漲幅約為21%，納斯達克指數的漲幅約為33%。

基金看好新興市場

另一方面，Prime Partners SA首席投資官弗朗索瓦-薩瓦里（Francois Savary）表示，對未來六個月得有更積極的看法，國際貿易緊張局勢趨於緩和強化了衰退可能性下降的觀點。他說，總部位於日內瓦的Prime Partners正尋求增持新興市場，和德國的出口敏感型股票。新興市場股票相對於美國股市的表現距離16年低點只有咫尺之遙，突顯了這些市場出現追趕性上漲的潛力。

美國銀行引用EPFR Global數據表示，截至12月11日當週，發展中國家連續第七週出現股票投資資金流入，而美國、日本和歐洲都出現了資金外流。這意味着，華爾街又開始毫不吝嗇地唱好那些高風險、走勢落後的資產。

風險偏好上升的另一個迹象是，高貝塔係數的波動型股票相對於穩定型股票也在捲土重來，12月達到了5月以來的最高水平。由於依賴出口而成為全球貿易緊張局勢受害者的新興市場也開始受益。瑞銀財富管理（UBS Wealth Management）和貝萊德（BlackRock）都對該資產類別表示樂觀。