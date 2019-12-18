任正非：華為不是紅得發紫　本色是灰色

中國華為的創辦人任正非日前接受傳媒訪問時稱， 華為不是紅得發紫，本色是灰色。他又透露，本來自己準備退休，可能因為美國打壓，又讓他產生動力，「留下給公共關係部打工」。

華為心聲小區12月18日發表任正非12月11日接受拉美、西班牙媒體訪問紀要。早前華為「251」風波發酵，中國內地網民及官媒輿輪都有批評華為，任正非響應稱，華為過去一段時間紅得發紫，如果大家黑一下華為，華為的顏色就變灰一些，恢復了本色。

「華為本色就是灰色，並不是什麼紅得發紫。在社會認為華為很好的時候，實際上華為本身也是矛盾重重的。」 他說。

任正非表示，美國的真正目的是消滅華為公司。（VCG）

被問到在中國，企業有沒有可能完全獨立於中國政府和中共，任正非表示是完全獨立，「因為中國有法律保障，企業經營權、所有權在國家法律的邊界下，是各自獨立的」。

脫離美國供應 仍可以獨立服務客戶

任正非又談到美國打壓，他表示，即使離開美國的供給，華為仍能獨立對客戶提供服務。但華為依然擁抱與美國公司合作，只要美企供應器件，華為還是大規模採用，「自立並不是我們的長遠方針，還是堅定不移擁抱全球化」。

他認為，世界不會分裂成兩個科技，因為這對美國最不利，美企一旦退出一些國家、地區的市場，這些市場上就會冒起其他替代者，所以分裂後是美國企業的損失最大，「他們是不會同意這樣做的」。

華為處於中美貿易戰的風暴之中，但任正非表示，中美貿易戰到底誰勝誰負、為什麼打仗，他也不知道，「發起這場戰爭的人，他是不是已經後悔了？他是不是有把握獲取勝利？我不知道。華為在美國銷售為零，所以他們打成什麼樣子，與華為沒有關係。」