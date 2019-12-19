中國人民大學副校長吳曉求：中國經濟真正穩下來的方法找到了

中國人民大學副校長吳曉求認為，穩定中國經濟的錨在於市場化改革，通過市場化改革，使得經濟真正穩下來。

《新京報》昨日（18日）報道，吳曉求認為，中國要使得微觀經濟基礎具有很強的活力，市場主體有活力、創造力、自主性，經濟就有韌性。

吳曉求表示，2019年中國經濟下行壓力非常大，在嚴峻的外部環境和複雜的內部條件下，中國獲得6.1%的經濟增長實屬不易，2020年的困難可能還會比2019年更加複雜。中國經濟的變化既有經濟長期性增長的周期性、趨勢性原因，也有發展中國市場經濟過程中的認知和政策方面的原因。

媒體稱，中國多項經濟指標超預期，經濟企穩信號增強。（新華社）

2019年的中國經濟，他對兩件事印象深刻。第一件是華為事件，這是中美貿易摩擦的標誌性事件，這一事件也表明中國外部環境有所變化，在謀定中國經濟的時候要把這一變化納入進來。第二個事件是豬肉價格的大幅上漲。2019年發生的這一現象，反映出中國經濟的複雜性，有一些政策制定缺乏戰略性、前瞻性、科學性，不能適應市場經濟的規律。

「2020年不會比2019年壓力小。中國經濟40年改革開放確立了很好的基礎，穩定中國經濟的錨是存在的，中國要找到這個錨，要讓中國經濟有內生競爭力。」吳曉求提出，穩定中國經濟的錨在於市場化改革，通過市場化改革，使得經濟真正穩下來。要使得微觀經濟基礎具有很強的活力，市場主體有活力、創造力、自主性，經濟就有韌性。