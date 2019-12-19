領展首次進軍澳洲市場　斥逾36億元購悉尼辦公大樓

領展房產基金（0823）首度在澳洲收購項目。該房產基金宣布，斥資6.83億澳元（約36.49億元）購入位於悉尼中央商務區內，名為100 Market Street的商業辦公大樓。

領展行政總裁王國龍指出，該物業為收入穩定的優質資產。是次收購將帶來持續穩定收入及資本增值機會，可使資產組合更多化，開拓新的收入來源，計及今次進軍悉尼的項目，香港物業比重仍佔逾80%，故香港為領展的主要市場，仍對香港投資物業有興趣。

王國龍說隨著中國及外國投資增加，香港物業投資佔比將會被拉低至約75%，並非是領展看淡香港市場；另外，寫字樓組合佔業務8.7%，領展將繼續留意內地一線城市的寫字樓投資機會。

每年淨收入2670萬澳元

領展指出，該悉尼商業辦公大樓樓高10層，所有樓層由3個租戶租用，包括一個主權基金﹑一個聯邦機構，及一家屬澳洲S&P/ASX 100指數成份股的地產投資公司。該物業加權平均租約約滿期為8.45年，將於2027至2030年間完成，每年淨收入為2,670萬澳元。。

截至今年9月底，是次收購佔領展房託總資產值約1.66%。交易融資方面，領展會以物業按揭方式向銀行借貸及動用內部資金。交易完成後，領展房託的備考經調整債務對總資產比率，將由12.1%調整至13.5%。