港交所料今年再次成為全球新股集資最多市場

香港交易所（0388）預計將再登全球首次公開集資排名榜首，為10年來第六度稱冠。自9月以來，上市活動顯著回升，今年第四季新上市公司數目更是歷年最多。

2019年港交所亦迎來多宗全球最大型的上市，印證了香港市場對全球發行人的強大吸引力。

港交所就今年回顧時指出，年初制定了三年戰略規劃，聚焦「立足中國、連接全球及擁抱科技」三大戰略。年內穩步執行戰略規劃並取得了多項成績，包括進一步豐富旗下不同資產類別的產品組合，不斷提升市場微結構，滬深港通和債券通的成交量亦再創新高，以及成功推出促進業務多元化的多項措施。

港文所又指出，過去一年，儘管面臨嚴峻的環球政治及宏觀經濟環境，業務仍然持續表現良好，在1月至9月期間公司收入仍創新高，增長動力來自包括交易後業務、大宗商品及科技業務等。

稱明年續專注落實三年戰略規劃

監管工作方面，港交所修訂多項《上市規則》，確保香港市場的質素、長遠穩健及可持續發展。此外，我們樂見香港上市公司在環境、社會及管治（ESG）方面的管治及披露框架取得顯著成效，確信著重ESG策略是企業成功的關鍵。

展望2020年，港交所會繼續專注落實三年戰略規劃，捕捉區內外各項發展機遇，以實現成為「國際領先的亞洲時區交易所」的願景。