標普500指數首升穿3200點　特斯拉創歷史新高

美國國會彈劾案進展並未影響市場情緒，昨晚道指收升137.68點，升0.49%，報28376.96點，納指上漲0.67%，報8887.22點，標普500指數上漲0.45%，報3205.37點，史上首次站上3200點關口。

美國眾議院12月18日通過「濫用權力」、「妨礙國會調查」兩項彈劾條款，特朗普（Donald Trump）正式成為美國歷史上第三位被彈劾的總統。參議院多數黨領袖麥康奈爾（Addison Mitchell Mitch McConnell）表示，眾議院對特朗普的彈劾創造了不良的先例，民主黨人在短時間內就推進了彈劾，他們本不該如此。不過，自眾議院多數黨領袖佩洛西（Nancy Patricia D'Alesandro Pelosi）9月宣布推動彈劾以來，標普500指數累計上漲7%。

數據方面，美國12月費城聯儲製造業指數報0.3，大幅不及市場預期，創2019年1月以來最低水平，分項指標中就業指數和物價指數表現不佳。美國11月成屋銷售數據受庫存房較少而受到拖累，銷售總數年化535萬套，預期544萬套，年化月率下滑1.7%，預期下滑0.4%，銷售價格中值較上年同期增長5.4%至271,300美元。全美房地產經紀人協會NAR的人口統計和行為分析部副總裁表示，美國面臨住房短缺和高房價的挑戰，但需求仍然穩定。

此外，特斯拉上漲2.77%，首次突破400美元大關，再創歷史新高，總市值則跨越700億美元，在全球汽車行業的排名僅次於豐田汽車（2027億美元）和大眾集團（900億美元），成為全球第三大汽車公司，超過戴姆勒（538億美元）、寶馬（417億美元）、福特汽車（378億美元）等傳統汽車集團。

資本市場看多特斯拉股價。圖為特斯拉上海工廠一角。（VCG）

科技股表現整體強勢，五巨頭FAANG中，奈飛漲3.56%，Facebook漲1.76%，亞馬遜漲0.46%，谷歌漲0.25%，蘋果漲0.10%。芯片股呈現普漲格局，受益於財報好於預期，美光科技漲2.81%，英偉達漲2.59%，思佳訊漲1.71%，AMD漲1.25%，意法半導體漲0.79%，高通漲0.58%。

中概股方面，愛奇藝漲4.12%，瑞幸咖啡漲2.31%，網易漲1.85%，百度漲1.09%，京東漲0.99%，阿里巴巴漲0.06%，蔚來汽車跌0.38%，拼多多跌0.53%，騰訊音樂跌1.75%，唯品會跌2.04%，迅雷跌2.30%，趣頭條跌4.80%。