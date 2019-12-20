若特朗普連任成功　分析師預測稱有一人會「遭殃」

12月18日，美國眾議院通過彈劾總統特朗普（Donald Trump）一案，特朗普成為美國史上第三位被彈劾總統，儘管如此，由於共和黨在參議院中居多數，一般預料彈劾案在參院恐難闖關。距離美國下一屆大選不到一年，美國華爾街已開始推敲特朗普連任後財金政策可能的走向。

馬來西亞《中國報》報道，多位分析師預測，如果特朗普贏得第二個任期，將追殺多邊貿易組織，也將進一步施壓聯儲局（FED）主席鮑威爾（Jerome Powell），在鮑威爾2020年任期屆滿時換上比較聽話的人。

金融集團Cowen政策分析師克魯格（Chris Krueger）說，特朗普若再勝選，可能更大膽的撒錢，並痛擊他認為阻礙經濟成長的人，會看到他完全掙脱枷鎖，也會對鮑威爾做出曾對塞申斯（Jeff Sessions）做的事（2018年11月7日，塞申斯在特朗普的要求下辭去司法部長職位）。

多次表示後悔委任鮑威爾

華盛頓人士預料，重獲活力的白宮會決戰頭號經濟敵手中國，以及世界貿易組織（WTO）和世界銀行之類的國際組織。另一方面，聯儲局未能依特朗普心意減息，特朗普多次公開表示後悔任命鮑威爾。

Raymond James政策分析師米爾斯（Ed Mills）認為，幾乎可以肯定鮑威爾不會再獲提名繼續擔任聯儲局主席。而如果民主黨勝選，可能想要任命自己人，所以不管大選結果如何，鮑威爾都可能走定了。