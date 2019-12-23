周小川：養老金改革越拖越難　可實行N對1支付體系

在全球老齡化趨勢漸顯的背景下，包括美國、德國、日本在內的全球多國都出現養老金入不敷出的局面，中國也不例外。

內媒報道，中國金融學會會長周小川在2019年中國金融學會學術年會暨中國金融論壇年會上表示，「全球或者說全球大多數國家都面臨着養老金缺口，都有可能出現不持續，中國可能出現不持續更為嚴重，從國際經驗來看，養老金改革應該抓緊，因為可能越拖越難。」

周小川指出，中國採取的是統籌與個人賬戶相結合的做法，現在的主要問題在於預籌積累的佔比太小。鼓勵積累有如下選擇：一是根據收入和財產情況，對低收入群體給予繳費補償；二是保底增值，對預籌積累資金進行投資運營，政府為收益率保底。

老齡化的加劇是促使養老金緊張的一大原因。（VCG）

周小川表示，中國國情與他國不同，存在大量國有企業，國有資本可用來填補福利基準型（DB）向供款基準型（DC）過渡的空間，目前劃撥10%的國有資本可能還不夠。除了增加國有企業股份劃為社會保障基金，周小川提出的另外一個增加預籌積累的方法，是可以考慮歷史還原法可能性——例如中國1999年正式取消福利分房，很多單位房改按照工齡、職位算分，折算回去。這種對隔代人的處理辦法可供養老金改革借鑑。另外，中國存在城鄉差別、所有制差別，可按照歷史情況，採用歷史還原法，在養老金改革制度轉變中解決代際不公平問題。

周小川還認為，養老金以後可以實行N對1的支付體系。「由於一個人一生可能在N個崗位上工作，從N個崗位上都有養老金付款，都有個人賬戶。由於電子化程度不夠，實行N對1支付體系在30、40年以前效率很低，搞那麼多賬戶很不經濟。但由於IT發展，成本已大大降低，N對1支付完全可以實現。」周小川表示。

在周小川看來，是否允許養老金進行全球化投資也是一個問題。

此外，中國國際經濟交流中心副理事長黃奇帆，在出席第十八屆中國經濟論壇時表示，延長女性退休年齡這一供給側改革，是可帶來萬億級紅利的重大舉措。他認為，如果婦女退休年齡從現在的50歲變革為60歲，甚至是和男性一樣延長到65歲，每年相當於增加1萬億元人民幣（1元人民幣約合0.142美元）養老金，必將緩和許多省份養老保險資金鍊緊張的情況，而且一年產生一兩萬億元人民幣紅利進醫保，還能多了幾億婦女10年的工作，又產生勞動力紅利。