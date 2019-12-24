中國寧夏發現第一個年產400億方的大氣田

中國寧夏長慶油田2019年全年的天然氣產量將超過412億立方米，約佔中國2019年天然氣總產量的25%，其產生的熱值當量相當於一個年產3,200萬噸的特大型油田。

《界面新聞》報道，截至12月21日，長慶油田2019年累計天然氣產量突破400億立方米大關，成為中國首個年產400億立方米的大氣田。

根據中國國務院發展研究中心預測，中國天然氣將保持較快增長，預計2019年表觀消費量將達到3,100億方。（新華社）

目前，長慶油田日產氣約1.23億立方米，是中國最大的天然氣主產區。

長慶油田是中國第一大油氣田，勘探地區主要位於陝甘寧盆地，橫跨陝、甘、寧、蒙、晉五省（區），總面積約37萬平方公里。

長慶油田承擔着向北京、天津、石家莊等華北地區及陝甘寧區域的大中型城市供氣的任務，覆蓋居民近4億人。

2019年1月，中國石油集團經濟技術研究院發佈的《2018年國內外油氣行業發展報告》顯示，2018年中國原油對外依存度70.9%，較2017年提高2.5個百分點；天然氣對外依存度為45.3%。

2018年9月，中國國務院發佈《關於促進天然氣協調穩定發展的若干意見》，要求加大中國勘探開發力度。各油氣企業要全面增加國內勘探開發資金和工作量投入，確保完成中國規劃部署的各項目標任務，力爭到2020年底前中國天然氣年產量達到2,000億立方米以上。2018年，這一數字為1,600億立方米左右。